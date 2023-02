PressFocus Na zdjęciu: Joao Cancelo

Joao Cancelo w styczniu zamienił Manchester City na Bayern Monachium. Obrońca został wypożyczony z opcją wykupu, ale w lecie może wrócić na Etihad. Takiego rozwiązani w rozmowie ze Sky Sports nie wykluczył Pep Guardiola.

Joao Cancelo w zimie zamienił City na Bayern

Bawarczycy mogą wykupić Portugalczyka

Obrońca wcale nie musi pozostać w Monachium po zakończeniu sezonu

Joao Cancelo wróci do City?

Joao Cancelo został bohaterem jednego z najgłośniejszych ruchów tej zimy. Portugalczyk stracił miejsce w podstawowym składzie Manchestetu City i zdecydował się na przenosiny do Bayernu Monachium. Bawarczycy otrzymali opcję wykupu obrońcy za 70 milionów euro, ale mogą z niej nie skorzystać: Wyjaśniliśmy Joao, że trudno nam sobie wyobrazić tak wysoką opłatę. Ale jeśli wszystkie strony absolutnie chcą dość do porozumienia, możemy sobie z tym poradzić – twierdzi Hasan Salihamidzic, dyrektor sportowy Die Roten.

Jeżeli mistrzowie Niemiec nie przekonają City do obniżenia wymagań finansowych, Cancelo może wrócić do Manchesteru i pozostać tam na dłużej. – Teraz jest tam. Zobaczymy, co stanie się pod koniec sezonu. Wtedy porozmawiamy o wielu rzeczach w kontekście wielu zawodników – zdradził Pep Guardiola.

– Teraz mówię to o Joao. Wygląda to właśnie w ten sposób. Pod koniec każdego sezonu dzieje się tak samo. Będziemy rozmawiać z wieloma graczami, to nic nowego odkąd tu przybyłem. Może w przyszłym sezonie moglibyśmy kontynuować naszą przygodę z absolutnie wszystkimi graczami. Może dołączą nowi. Nie wiem – dodał Hiszpan.

– Pytacie o Joao, o mnie. Nikt nie wie, co się wydarzy. Teraz okienko transferowe jest zamknięte. Musimy skoncentrować się na nadchodzących miesiącach. Potem zobaczymy, co się stanie – zakończył opiekun The Citizens.