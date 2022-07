Pressfocus Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Denzel Dumfries może tego lata opuścić Inter. Niewykluczone, że Holender zagra w Premier League. Zainteresowane są dwa kluby z topu.

Miniony sezon mógł być ostatnim, w którym Denzel Dumfries reprezentował Inter

Holender może trafić do Premier League

Chętni są dwaj angielscy giganci

Możliwa sprzedaż z konieczności

Inter w trwającym oknie transferowym miał sprzedać jednego ze swoich czołowych piłkarzy, aby zbilansować budżet. Do opuszczenia wicemistrza Włoch typowany był głównie Lautaro Martinez. Później z drużyną miał pożegnać się któryś ze środkowych obrońców, czyli Alessandro Bastoni lub Milan Skriniar. Coraz więcej wskazuje na to, że obaj zostaną w Mediolanie. To sprawia, że w zespole Simone Inzaghiego być może nie będzie już grał Denzel Dumfries. Zainteresowani transferem Holendra to Manchester United i Chelsea.

26-latek dołączył do Interu rok temu, za prawie 14 milionów euro. Dumfries miał za zadanie zastąpić Achrafa Hakimiego, z czego wywiązał się bardzo dobrze. Holender rozegrał 45 meczów. Strzelił w nich pięć goli oraz zaliczył siedem asyst. Nie należy wykluczać, że w sezonie 2022/2023 nie będziemy już oglądać 26-latka w Serie A.

Inter chciałby zarobić na sprzedaży Dumfriesa 50 milionów euro. Do złożenia oferty przygotowuje się mający problemy z obsadą prawej strony defensywy Manchester United. Propozycja Czerwonych Diabłów ma być jednak niższa, niż kwota oczekiwana przez mediolańczyków. Zainteresowana sprowadzeniem Dumfriesa jest też Chelsea, więc być może londyńczycy wykonają jakiś ruch.

