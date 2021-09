Jules Kounde według doniesień Standad Sport wciąż jest celem Chelsea. Reprezentant Francji ma być priorytetem dla sterników The Blues na okienko transferowe już w 2022 roku.

Standard Sport podaje, że Jules Kounde jest wciąż na celowniku Chelsea

The Blues byli blisko pozyskania 22-latka w trakcie ostatniej sesji transferowej

Środkowy obrońca aktualnie broni barw Sevilli

Kounde wciąż celem Chelsea

Jules Kounde w trakcie ostatniej sesji transferowej był bliski zmiany barw klubowych. Francuski obrońca do ostatniej chwili nie mógł być pewny, czy zostanie w Sevilli, czy zasili szeregi Chelsea. Ostatecznie transakcja z udziałem zawodnika nie doszła do skutku.

Tymczasem najnowsze medialne doniesienia wskazują, że Thomas Tuchel nadal chce mieć Kounde w składzie w swojego zespołu. Co prawda w trakcie ostatniego okienka transferowego Andaluzyjczycy oczekiwali 68 milionów funtów za swojego zawodnika, ale działacze klubu z Anglii nie byli gotów na taki wydatek.

29,8 miliona funtów otrzymane za Kurta Zoumę, wraz z 34 milionami funtów za Tammy’ego Abrahama i 24 miliony funtów za Fikayo Tomoriego, przyczyniły się do tego, że sytuacja finansowa The Blues wyglądała nieźle. Mimo że Chelsea przeznaczyła blisko 100 milionów funtów na transakcję z udziałem Romelu Lukaku.

W związku z tym, że londyński klub ma w swoich szeregach tak doświadczonych zawodników, jak Thiago Silva, czy Cesar Azpilicueta, to siłą rzeczy musi myśleć o przyszłości. Swego czasu na celowniku Chelsea był Achraf Hakimi, ale ostatecznie zawodnik trafił do Paris Saint-Germain. Aktualnie najbardziej realny jest scenariusz związany z przeprowadzką Kounde do ekipy ze Stamford Bridge.

Urodzony w Paryżu zawodnik zaliczył w tym sezonie dwa mecze. Obecna umowa Francuza z Sevillą obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.

