Przedstawiciele Arsenalu intensywnie działają nad uzupełnieniem i wzmocnieniem kadry na przyszły sezon. Według włoskich mediów blisko przenosin do Kanonierów jest Aaron Hickey, który od 2020 roku występuje na boiskach Serie A.

Arsenal jest blisko sfinalizowania transferu utalentowanego Szkota – Aarona Hickey’a

19-latek prawdopodobnie przeniesie się na Emirates Stadium z włoskiej Bolonii

Kwota transferu może opiewać na 23-24 miliony euro

Hickey blisko Arsenalu

19-letni Szkot, który aktualnie jest zawodnikiem Bolonii, miałby wzmocnić lewą stronę defensywy Kanonierów. Oba kluby prowadzą już zaawansowane rozmowy w sprawie transferu. Przedstawiciele włoskiego zespołu w ubiegłym tygodniu udali się z wizytą do Londynu. Negocjacje okazały się owocne i w najbliższych dniach transakcja powinna zostać sfinalizowana.

Arsenal, który wygrał rywalizację z kilkoma włoskimi klubami, za młodego Szkota ma wyłożyć około 23-24 milionów euro plus bonusy. Pozyskaniem Hickey’a zainteresowani byli także przedstawiciele Napoli i Milanu.

Hickey we Włoszech występuje od września 2020 roku, kiedy dołączył do klubu z Bolonii za 1,7 miliona euro z Hearts of Midlothian. Od tamtej pory rozegrał na boiskach Serie A 46 spotkań, zdobywając pięć goli i dokładając do tego jedną asystę.

Hickey nie jest jedynym zawodnikiem, który wkrótce powinien dołączyć do Arsenalu. Kanonierzy są również blisko finalizacji rozmów w sprawie pozyskania utalentowanego Brazylijczyka Marquinhosa, który obecnie występuje w Sao Paulo.

