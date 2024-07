Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Desire Doue

Bayern Monachium walczy o wielki talent. Złożył nową propozycję

Desire Doue jest łakomym kąskiem na rynku podczas trwającego letniego okienka transferowego. W grze o podpis 19-letniego skrzydłowego liczą się bowiem dwaj europejscy giganci – Bayern Monachium oraz Paris Saint-Germain. Bawarczycy właśnie wystosowali nową ofertę za gwiazdkę Stade Rennes – przekazał Fabrizio Romano.

Propozycja niemieckiego klubu opiewa na ponad 50 milionów euro i zawarte już są w niej bonusy. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych godzinach swoją ofertę za lewego napastnika złożą również włodarze PSG, którzy wcześniej rozpoczęli rozmowy z agentem zawodnika na temat kontraktu indywidualnego.

Wybór nowej drużyny będzie więc należał do samego piłkarza, który na stole będzie miał dwie opcje. Młodzieżowy reprezentant Francji decyzję o przyszłości ma podjąć lada moment. Dziewiętnastolatek albo zostanie w Ligue 1 i dołączy do mistrza kraju, albo przeprowadzi się do Bundesligi.

Desire Doue uchodzi za wielki talent, dlatego nikogo nie powinien dziwić fakt, że jest rozchwytywany. Zdolny lewoskrzydłowy w koszulce Stade Rennes rozegrał łącznie 76 meczów, zdobył 8 bramek i zaliczył 7 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia wychowanka Czerwono-Czarnych na 30 milionów euro.