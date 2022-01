Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań ogłosił kolejny zimowy transfer. Nowy piłkarzem lidera PKO BP Ekstraklasy został 22-letni skrzydłowy, Kristoffer Velde.

Kristoffer Velde może się w ostatnich dwóch latach pochwalić znakomitymi statystykami

Docelowo norweski skrzydłowy ma być szykowany na następce Jakuba Kamińskiego

Lech Poznań zapłacił za niego ok. 1 mln euro

Efektowny i efektywny

Norweski skrzydłowy przybył do Poznania z FK Haugesund za ok. 1 mln euro. W ostatnich latach ze znakomitej strony pokazywał się w rodzimej Eliteserien. W 2020 r. (w lidze norweskiej gra się systemem wiosna-jesień) w 28 meczach strzelił 8 goli i zaliczył tyle samo asyst. W ubiegłym roku z kolei jego indywidualny bilans wynosił 7 trafień i 11 asyst. Lech Poznań pozyskuje zatem gracza kreatywnego i konkretnego. Do tego dochodzi również uniwersalność Velde. Jego nominalna pozycja to lewe skrzydło, ale 2-krotnemu reprezentantowi Norwegii w jego niedługiej karierze zdarzało się również występować po przeciwległej stronie boiska, w środku pola oraz w centrum ataku. Zasadniczo jednak ma wypełnić przy ul. Bułgarskiej lukę, po odchodzącym latem do VfL Wolfsburg, Jakubie Kamińskim.

– To wciąż młody, ale bardzo utalentowany zawodnik, który wzmacnia konkurencję na skrzydle. Świetnie czuje się w rywalizacji 1 na 1 z przeciwnikiem. To wszechstronny gracz, który umie strzelać gole po uderzeniach, zarówno prawą, jak i lewą nogą, a także dogrywając piłkę do partnerów – przedstawił jego atuty na oficjalnej prezentacji, dyrektor sportowy poznaniaków, Tomasz Rząsa.