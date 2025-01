Nkunku wzmocni Manchester United? Tylko pod jednym warunkiem

fot. MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Nkunku na Old Trafford? Tylko w ramach wypożyczenia

Christopher Nkunku nie jest zadowolony ze swojej roli w Chelsea. Enzo Maresca traktuje go tylko jako rezerwowego i w Premier League woli stawiać na Nicolasa Jacksona, Jadona Sancho czy Noniego Madueke. Francuz regularnie występuje w Lidze Konferencji Europy, co nie jest szczytem jego ambicji. Do końca zimowego okienka przyszłość Francuza będzie pod znakiem zapytania. Wyprowadzka ze Stamford Bridge jest realna, ale kluczowe jest znalezienie odpowiedniego otoczenia. Gwiazdor jest ponoć dogadany z Bayernem Monachium, który zwleka z podjęciem konkretnego działania. Drugą opcją może być dla niego Manchester United, który po planowanej sprzedaży Alejandro Garnacho będzie chciał wzmocnić ofensywę.

Ruben Amorim domaga się nowej twarzy w linii ataku. Na wylocie jest Garnacho, za którego Czerwone Diabły mogą zarobić bardzo duże pieniądze. Nkunku faktycznie jest jednym z kandydatów do przenosin na Old Trafford. Manchester United ma jednak konkretny warunek – musi to być wypożyczenie. Jeśli Chelsea zażyczy sobie transferu definitywnego, wówczas nie dojdzie do finalizacji.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Sztab Manchesteru United ceni umiejętności Nkunku, ale zamierza postawić na młodszych zawodników. Przeznaczenie większej kwoty na pozyskanie go nie będzie zgodne z założeniami projektu.

Nkunku w 29 meczach tego sezonu uzbierał 13 bramek i 4 asysty. Wiele z nich nabił w Lidze Konferencji.