FC Barcelona rozgląda się za zawodnikami, którzy mogliby już w styczniu wzmocnić drużynę Xaviego Hernandeza. Dziennik Sport ogłosił nazwisko niespodziewanego kandydata, który znalazł się na celowniku katalońskiego klubu. Jest nim napastnik FC Basel Arthur Cabral.

Arthur Cabral jest kandydatem do wzmocnienia ofensywy Barcelony

23-letni Brazylijczyk występuje obecnie w FC Basel, dla którego w obecnym sezonie zdobył 23 bramki w 24 spotkaniach

Oba kluby prowadzą już negocjacje w sprawie transferu, do którego miałoby dojść już w styczniu. Według hiszpańskich mediów kwota transferu może opiewać na 15-20 milionów euro

Arthur Cabral z pozytywną opinią

Jednym z celów transferowych Dumy Katalonii jest sprowadzenie nowego środkowego napastnika, który miałby rozwiązać problemy drużyny na tej pozycji. Oczekiwania pionu sportowego Barcelony co do profilu takiego zawodnika ma spełniać 23-letni Brazylijczyk Arthur Cabral, który od 2019 roku występuje na szwajcarskich boiskach.

Napastnik FC Basel dysponuje dobrymi warunkami fizycznymi (186 cm wzrostu i 86 kg wagi), świetnie gra głową, a także operuje obiema nogami. Jego największą zaletą jest świetna skuteczność pod bramką rywali. Potwierdzają to także jest statystyki w barwach szwajcarskiego klubu. Od czasu dołączenia do niego z brazylijskiego Palmeiras, najpierw na zasadzie wypożyczenia, a następnie definitywnego transferu za 6 milionów euro, zdobył 61 bramek w 99 oficjalnych spotkaniach. W obecnym sezonie zdobył dla Basel 23 bramki w 24 występach we wszystkich rozgrywkach.

Brazylijczyk w ostatnich tygodniach był pod obserwacją pionu sportowego, który miał wydać pozytywną opinię na jego temat. Jednym z pomysłodawców takiego ruchu jest były piłkarz Barcelony Deco, który jest nowym szefem skautingu na Brazylię i Portugalię.

'Barcelona are negotiating for Arthur Cabral' [sport] pic.twitter.com/OFbNLAiyhp — barcacentre (@barcacentre) November 24, 2021

Negocjacje w dobrej atmosferze

Jak informuje Sport, FC Barcelona rozpoczęła już rozmowy w sprawie pozyskania Cabrala podczas najbliższego okna transferowego. Obecnie trwają poszukiwania najlepszego dla wszystkich stron rozwiązania, które by to umożliwiało. Piłkarz jest związany z Basel umową do 30 czerwca 2023 roku, a szwajcarski klub jest gotowy na jego sprzedaż.

Według informacji katalońskiego dziennika negocjacje między stronami przebiegają w bardzo dobrej atmosferze i osiągnięcie porozumienia wydaje się być bardzo możliwe. Kwota transferu miałaby opiewać na około 15-20 milionów euro.

