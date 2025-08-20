Nie tylko Como. Inaki Pena z kolejną opcją transferu

15:49, 20. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Alex Luna

Inaki Pena przez ostatnie tygodnie był łączony z przeprowadzką do Como. Jak podaje Alex Luna, bramkarz Barcelony ma kolejną opcję transferu. Hiszpanem interesuje się Girona.

Inaki Pena
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Inaki Pena

Inaki Pena na liście życzeń Girony

Inaki Pena jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, opuści FC Barcelonę przed zamknięciem okna transferowego. Odejście hiszpańskiego bramkarza jest potrzebne, aby klub mógł dokończyć rejestrację Wojciecha Szczęsnego. Ponadto dla 26-latka zabrakło miejsca w składzie. Blaugrana kilka tygodni temu ściągnęła Joana Garcię, który został nową jedynką między słupkami.

Do tej pory wszystko wskazywało na to, że Pena zakotwiczy w Serie A, gdzie miał udać się na roczne wypożyczenie do Como. Transakcja utknęła jednak w miejscu, ponieważ najpierw Barcelona chce przedłużyć z nim kontrakt, aby rozłożyć pensję na następne lata.

W międzyczasie Pena przykuł uwagę kolejnego klubu, który z chęcią widziałby go u siebie w składzie. Z informacji, które podał Alex Luna, wynika, że bramkarz znalazł się na liście życzeń Girony. Drużyna z Estadi Montilivi ma aktualnie trzech golkiperów w kadrze, lecz tylko Paulo Gazzaniga prezentuje poziom godny najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii. Argentyńczyk z włoskim paszportem popełnił ostatnio poważny błąd, za który otrzymał czerwoną kartkę. W efekcie podopieczni Michela przegrali z Rayo Vallecano (1:3). 





Pena to wychowanek Barcelony, w której zadebiutował w sezonie 2022/2023. Od tego czasu rozegrał łącznie 45 spotkań, w których 11 razy zachował czyste konto. Przez pierwszą część poprzedniej kampanii był pierwszym bramkarzem, zastępując kontuzjowanego Ter Stegena.






    
