Nie ma tematu odejścia gwiazdy Manchesteru United

Manchester United nie musi obawiać się o utratę Casemiro

Brazylijczyk nie zamierza w styczniu odchodzić z drużyny

Wielkimi pieniędzmi pomocnika kuszą Saudyjczycy

Dla Casemiro jest jeszcze zbyt wcześnie

W ostatnim czasie angielskie media sugerowały, że Casemiro może zimą pożegnać się z Manchesterem United. Na horyzoncie miała być bowiem bajońska oferta z Arabii Saudyjskiej, która dla Brazylijczyka byłaby niezwykle kusząca. Czerwone Diabły mogłyby natomiast odzyskać większość kwoty zainwestowanej w ten hitowy transfer.

Wiele wskazuje jednak na to, że do takowej transakcji, przynajmniej póki co, nie dojdzie. 31-latek nie zamierza wyjeżdżać z Europy, by grać na niższym poziomie w Arabii Saudyjskiej. Uważa, że na obecnym etapie kariery stać go na więcej, a czas na przyjęcie lukratywnej oferty jeszcze nadejdzie.

Debiutancki sezon Casemiro w Premier League był bardzo obiecująco. W ostatnim czasie radzi sobie jednak mizernie, na co wpływ mają problemy zdrowotne. Nie ziemia to natomiast faktu, że jego odejście byłoby dla Manchesteru United gigantycznym problemem.

