PressFocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

W środę doszło do kolejnego spotkania Interu Mediolan i Paris Saint-Germain w sprawie transferu Milana Skriniara. Jak podają włoskie media, negocjacje nie przyniosły zamierzonego efektu. Oba kluby wciąż dzieli różnica dziesięciu milionów euro.

Inter i PSG wciąż nie osiągnęły porozumienia w sprawie Skriniara

Oba kluby dzieli różnica dziesięciu milionów euro

Do gry włącza się Chelsea, której nie udało się kupić Julesa Kounde

Inter i PSG nie chcą iść na kompromis

Milan Skriniar uzgodnił już warunki indywidualnej umowy z Paris Saint-Germain, ale Inter Mediolan dał jasno do zrozumienia, że ​​nie zmieni ceny wywoławczej wynoszącej 70 mln euro.

W środę doszło do spotkania przedstawicieli francuskiej ekipy z Paolo Busardo reprezentującym nerazzurrich, aby omówić sytuację. Jednak według raportów dziennikarzy, PSG nie zwiększyło swojej poprzedniej oferty wynoszącej 60 milionów euro wraz z bonusami.

Różnice oczekiwań pozostają więc dość spore, a wszystko wskazuje na to, że obecnie żadna ze stron nie chce iść na kompromis. Do gry natomiast wchodzi londyńska Chelsea, która po przegranej bitwie o Matthijsa De Ligta i Julesa Kounde musi szukać alternatyw do wzmocnienia defensywy. Według mediów zainteresowanie The Blues obrońcą Interu Mediolan stale rośnie.

PSG podeszło w podobny sposób do Sassuolo i napastnika Gianluki Scamakki proponując konkretną kwotę i nie chcąc jej negocjować. Ostatecznie zostali przelicytowani przez West Ham United, który złożył ofertę o wartości 36 mln euro plus 6 mln euro bonusów i dodatkowo zapewniając Włochom dziesięć procent od następnej sprzedaży napastnika.

Paris Saint-Germain utrzymuje, że Milan Skriniar ze względu na wygasającą w czerwcu przyszłego roku umowę nie jest wart aż 70 milionów euro. Z kolei media we Włoszech twierdzą, że ekipa z San Siro osiągnęła już ustne porozumienie ze słowackim defensorem w sprawie przedłużenia tej umowy, jednak gracz nie może liczyć w Mediolanie na tak wysokie zarobki, jak w Paryżu.

