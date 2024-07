Nico Williams dostał ultimatum! Barcelona straciła cierpliwość

Barcelona straciła cierpliwość do Nico Williamsa. Jak informuje Santi Ovalle z Cadena SER, Duma Katalonii postawiła Hiszpanowi stanowcze ultimatum.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona postawiła Nico Williamsowi stanowcze ultimatum

Nico Williams od kilku tygodni jest stale łączony z transferem do Barcelony. Jednak im dłużej to trwa, tym bardziej narastają wątpliwości w kwestii pozytywnego sfinalizowania przenosin Hiszpana. Najnowsze doniesienia mogą sugerować, że Duma Katalonii pod presją czasu zmieni swój priorytet na letnie okno.

Santi Ovalle, dziennikarz Cadena SER, przekazuje, że Deco intensywnie pracuje nad pozyskaniem Williamsa. Według najnowszych informacji dyrektor sportowy Blaugrany postanowił poczynić znacznie ostrzejsze kroki. Skrzydłowy Athleticu Bilbao miał dostać stanowcze ultimatum od Barcelony, które zakłada, że lato 2024 roku jest dla niego ostatnią szansą na dołączenie do Dumy Katalonii.

Jednocześnie portal Cadena SER poinformował, że Barcelona wznowiła rozmowy z Danim Olmo. Prawdopodobnie to pomocnik RB Lipsk stanie się głównym celem klubu z Camp Nou, jeśli Nico Williams ostatecznie zdecyduje się pozostać w Bilbao.

Dlaczego odwleka się transfer Nico WIlliamsa do Barcelony? Istnieje kilka możliwych powodów. Pierwszym z nich może być to, że finanse Blaugrany nadal wymagają poprawy. Drugi to brak przekonania ze strony piłkarza, który darzy wielką miłością Athletic Bilbao. Natomiast trzeci może dotyczyć oczekiwania na lepszą ofertę indywidualnego kontraktu.

