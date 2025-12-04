Neymar wybrał klub na przyszły sezon

Neymar ma ważny kontrakt z klubem tylko do końca grudnia. W mediach pojawiły się doniesienia o możliwej zmianie otoczenia. Brazylijczyk zdradził jednak, że jego priorytetem jest Santos.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar: Moim priorytetem zawsze był Santos

Neymar na początku bieżącego roku postanowił wrócić do Brazylii, gdzie podpisał roczny kontrakt z Santosem. Dla piłkarza był to sentymentalny powrót do macierzystego klubu po dwunastu latach przerwy. W tym czasie grał w takich drużynach jak FC Barcelona, Paris Saint-Germain czy Al-Hilal. Jego drugi pobyt w ojczyźnie komplikują jednak kontuzje.

W tym sezonie Neymar dwukrotnie wypadał z gry ze względu na uraz uda i uraz kolana. Ostatnio również pojawiały się doniesienia o możliwej kontuzji, ale mimo to 33-latek pojawił się na boisku, zdobywając gola i asystę w meczu ze Sport Recife.

Kilka dni później popisał się hat-trickiem w starciu przeciwko Juventude. Wygląda więc na to, że informacje o kontuzji były na wyrost, a piłkarz imponuje formą. Jego dobra gra przyczyniła się do poprawy sytuacji w tabeli brazylijskiej Serie A. Santos jest o krok od utrzymania w lidze. Przed ostatnim meczem sezonu mają 2 punkty przewagi nad strefą spadkową.

W rozmowie z Prime Video doświadczony piłkarz zdradził plany na przyszłość. Jego kontrakt wygasa ostatniego dnia grudnia. Pojawiały się doniesienia, że może wrócić do Europy lub wybrać MLS. Neymar zamierza jednak zostać w obecnym klubie, czego dowodzi ostatnia wypowiedź. „Moim priorytetem zawsze był Santos” – powiedział.

W tym sezonie Neymar wystąpił w 27 meczach, w których zdobył 11 goli i zanotował 4 asysty.