PressFocus Na zdjęciu: Neymar i Lionel Messi

W najnowszym filmie dokumentalnym na swój temat Neymar potwierdził, że w 2019 roku chciał powrócić do Barcelony. Jednocześnie Brazylijczyk podkreślił swój szacunek do Paris Saint-Germain.

W 2019 roku głośno zrobiło się o potencjalnym powrocie Neymara do Barcelony. Dwa lata wcześniej trafił on do Paris Saint-Germain

Josep Maria Bartomeu kilkukrotnie latał do Paryża, by domknąć transakcję, ale ostatecznie wysiłki spełzły na niczym

Neymar w serialu dokumentalnym na swój temat potwierdził te doniesienia; trzy lata temu chciał powrócić do stolicy Katalonii

Neymar: w Barcelonie byłem szczęśliwszy, dlatego chciałem tam wrócić

W 2019 roku letnie okienko transferowe zdominowała operacja, która ostatecznie nie doszła do skutku. Wiele mówiło się wówczas bowiem o możliwym powrocie Neymara do Barcelony. Brazylijczyk dwa lata wcześniej pobił rekord transferowy i dołączył do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro. Josep Maria Bartomeu, ówczesny prezes Dumy Katalonii, nie zdołał sprowadzić godnego następcy skrzydłowego. Dlatego też chciał udobruchać kibiców, doprowadzając do powrotu gwiazdora. Nie tylko fani zresztą optowali za tą opcją. Tajemnicą poliszynela było, iż Bartomeu chciał też przypodobać się Lionelowi Messiemu, a Gerard Pique przyznał, że wraz z kolegami jest gotowy do obniżenia pensji, byle Neymar trafił ponownie na Camp Nou. Delegacja Dumy Katalonii kilkukrotnie odwiedziła Paryż, ale ostatecznie do wielkiego powrotu nie doszło. Później wokół tych rozmów pojawiło się wiele mitów; spekulowano nawet, czy do negocjacji w ogóle doszło. Wątpliwości rozwiał sam Neymar.

– Podjąłem decyzję o opuszczeniu PSG nie przez fanów czy sam klub. Chodziło o to, że gdzie indziej czułem się szczęśliwszy. Nigdy nie miałem nic przeciwko PSG ani kibicom, wręcz przeciwnie. Jestem bardzo wdzięczny, stoimy po tej samej stronie – powiedział zawodnik w serialu dokumentalnym poświęconym sobie. “Neymar. Perfekcyjny chaos” można już oglądać na Netflix.

– Chciał opuścić PSG, by trafić do Barcelony. Ja tego nie popierałem, ale ostatecznie pracuję dla niego. Próbowaliśmy odejść z Paryża polubownie, ale się nie udało – dodał ojciec, a zarazem agent Brazylijczyka.

Neymar grał dla Blaugrany w latach 2013-2017. W tym czasie sięgnął z klubem po dziewięć trofeów, w tym puchar Ligi Mistrzów i trzy mistrzostwa Hiszpanii. Rozegrał dla Dumy Katalonii 186 spotkań. Zanotował w nich 105 bramek i 76 asyst.

FC Barcelona Atletico Madryt 2.42 3.40 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 stycznia 2022 21:08 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin