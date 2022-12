PressFocus Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Według najnowszych informacji przekazywanych przez włoskie media, Newcastle United wysłało zapytanie do AS Romy w sprawie transferu Nicolo Zaniolo. Sroki tym samym dołączyły do walki o gwiazdę giallorossich z Juventusem i Milanem.

Zaniolo nadal jest celem transferowym wielu klubów

Włoch ma jeszcze kontrakt ważny przez 18 miesięcy

Newcastle United jest zainteresowane pozyskaniem Włocha z Romy

Newcastle United poszukuje kolejnych wzmocnień

Nicolo Zaniolo jest łączony z odejściem z AS Romy już od bardzo długiego czasu. Jego kontrakt z rzymskim zespołem wygasa w czerwcu przyszłego roku, natomiast nie ma żadnych postępów w sprawie ewentualnego przedłużenia umowy, co w ostatnim czasie powoduje, iż we Włoszech ponownie sporo mówi się o jego przyszłości.

Według włoskich mediów Newcastle United miało zwrócić się z zapytaniem do Romy o dostępność Nicolo Zaniolo.

Władze klubu wraz z Jose Mourinho mają zastanowić się nad przyszłością Włocha. Istnieje możliwość, że Roma zdecyduje się poświęcić swoją gwiazdę, by pozyskać fundusze na kolejne wzmocnienia zespołu. Do transferu mogłoby dojść nawet zimą, choć bardziej prawdopodobną wersją jest sprzedaż Zaniolo dopiero latem.

Zaniolo może grać na trzech pozycjach. Bardzo dobrze czuje się w roli prawego skrzydłowego, ofensywnego pomocnika lub cofniętego napastnika, dlatego jest tak bardzo atrakcyjnym celem transferowych dla innych klubów.

Zaniolo został kupiony z Interu za 4,5 miliona euro w 2018 roku, zanim jeszcze zadebiutował w Serie A. Nerazzurri zapewnili sobie jednak piętnaście procent od przyszłego transferu Włocha.

