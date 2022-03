PressFocus Na zdjęciu: Antonio Ruediger

Antonio Ruediger opuści latem Chelsea jako wolny zawodnik. Choć stoperem interesują się największe europejskie marki, Niemiec nie podjął jeszcze decyzji o swojej przyszłości. Daily Telegraph informuje, że do wyścigu po podpis obrońcy dołączyło Newcastle United. Sroki mogą zaproponować mu wysoki kontrakt, na czym ewidentnie mu zależy.

Antonio Ruediger prawdopodobnie opuści latem Chelsea z kartą zawodniczą na ręku

W minionych miesiącach pojawiały się doniesienia o zainteresowaniu Niemcem kolejnych wielkich zespołów: PSG, Realu Madryt czy Bayernu Monachium

29-latek wciąż nie podjął jednak decyzji. Według angielskich źródeł, do wyścigu po jego podpis dołączyło coraz pewniejsze utrzymania w Premier League Newcastle United

Pieniądze ponad projekt sportowy? Newcastle z ofertą dla Antonio Ruedigera

Antonio Ruediger latem najprawdopodobniej zakończy swoją przygodę z Chelsea. Obok Kyliana Mbappe jest jednym z najbardziej rozchwytywanych graczy z kończącym się w czerwcu kontraktem.

Niemiec niezwykle rozwinął się pod wodzą Thomasa Tuchela, wyrastając na jednego z najpewniejszych stoperów w Europie. I na takie zarobki dla swojego klienta liczy jego agent. Nie jest tajemnicą, że The Blues mocno zabiegali o przedłużenie kontraktu, ale sam Ruediger liczył na zarobki rzędu dwustu tysięcy funtów tygodniowo. Na to nie chcieli zgodzić się londyńczycy. Później pojawiały się informacje o kolejnych ofertach ze strony Realu Madryt, Paris Saint-Germain czy Bayernu Monachium. Przez jakiś czas wydawało się, że Niemiec niemal na pewno trafi na Santiago Bernabeu, później zaś ponoć Chelsea zbliżyła się do jego wymagań. Oficjalnie 29-latek nie podjął jednak jeszcze decyzji o swojej przyszłości.

Według Daily Telegraph, do wyścigu po środkowego obrońcę dołączyło Newcastle United.

Sroki są coraz pewniejsze utrzymania w Premier League. Od ośmiu meczów są niepokonani na ligowym podwórku, a aż pięć z nich zakończyło się zwycięstwem. Obecnie gracze Eddiego Howe’a zajmują 14. lokatę i mogą zacząć planować kolejny sezon w elicie. Ruediger z miejsca stałby się liderem zespołu. Widać, jak na dłoni, że dla Niemca ważną rolę odgrywa też pensja. Przy inwestycjach nowych włodarzy Srok z pewnością mógłby liczyć na intratną umowę. Decyzja pozostaje jednak w gestii gracza.

Ruediger pozostaje podstawowym zawodnikiem Chelsea. W tym sezonie rozegrał już 39 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy bramki i cztery asysty.

