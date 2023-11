Wilfred Ndidi rozgrywa udany sezon w Championship. Kontrakt Nigeryjczyka obowiązuje tylko do końca sezonu, więc jest łakomym kąskiem dla wielu europejskich klubów. Jak donosi Mundo Deportivo, do grona zainteresowanych dołączyła właśnie Sevilla.

Ndidi znów kuszony przez Hiszpanów. Tym razem to Sevilla chce pomocnika

Spadek Leicester City z Premier League odbił się w świecie piłkarskim szerokim echem. Jak zwykle w tego typu sytuacjach, większość najlepszych graczy postanowiła poszukać nowego pracodawcy. Lojalnością okazał się jednak Wilfred Ndidi. Defensywny pomocnik z pewnością mógłby liczyć na angaż w Premier League, ale postanowił pozostać na King Power Stadium. Wydaje się, że ten ryzykowny ruch może opłacić się 26-latkowi.

Jego umowa z Lisami obowiązuje tylko do końca tego sezonu. To, rzecz jasna, oznacza, że sytuację reprezentanta Nigerii śledzą wszystkie liczące się kluby. Zwłaszcza te, które nie mogą rywalizować finansowo z Saudyjczykami czy potentatami z Anglii. Już od wielu tygodni mówi się o zainteresowaniu ze strony FC Barcelony. Ta wciąż szuka defensywnego pomocnika na miarę klubu. Pierwsze miesiące w stolicy Katalonii pokazały bowiem, że to za wysokie progi dla Oriola Romeu. Mundo Deportivo przekonuje zaś teraz, że do wyścigu o podpis gracza Leicester dołączyła Sevilla. Jedno jest pewne – 26-latek nie będzie zimą narzekał na brak ofert.

Ndidi rozegrał w tym sezonie już 15 spotkań na wszystkich frontach. Zanotował w nich trzy bramki i cztery asysty.

