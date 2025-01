Napoli znalazło następcę Kvaratskhelii. To reprezentant Kosowa

Giuseppe Maffia / SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Conte i Kvaratskhelia

Kvaratskhelia wzbudza zainteresowanie gigantów

Khvicha Kvaratskhelia, jedna z największych gwiazd Napoli, przyciąga uwagę topowych europejskich klubów, takich jak Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea i Manchester United. Stagnacja w negocjacjach kontraktowych sprawia, że klub może rozważyć sprzedaż zawodnika już w zimowym oknie transferowym. Cena wywoławcza wynosi 85 milionów euro, co czyni Gruzina jednym z najgorętszych nazwisk na rynku.

Zobacz wideo: Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Decyzja o sprzedaży Kvaratskhelii może być podyktowana nie tylko finansami, ale również formą Davida Neresa, który imponuje na lewej flance i mógłby zająć miejsce Gruzina w wyjściowej jedenastce.

Zhegrova jako potencjalny następca

“Sportitalia” donosi, że Napoli upatruje w Edonie Zhegrovie z Lille idealnego kandydata na zastąpienie Kvaratskhelii. Reprezentant Kosowa zanotował osiem goli i dwie asysty w 21 meczach w obecnym sezonie, co przyciągnęło uwagę nie tylko Napoli, ale także Juventusu, który miał okazję obserwować jego umiejętności w Lidze Mistrzów.

Zhegrova, mimo że zwykle występuje na prawej stronie, mógłby wnieść do zespołu wszechstronność i jakość potrzebną w przypadku odejścia Kvaratskhelii. Lille kupiło go z FC Basel w 2022 roku za 7 milionów euro, a jego obecna wartość rynkowa wzrosła do 30 milionów euro.

Sprowadzenie Zhegrovę w styczniu może być jednak trudne, ale Napoli może spróbować przygotować grunt pod letni transfer. Jego kontrakt z Lille obowiązuje do czerwca 2026 roku, co daje czas na negocjacje. Partenopei mają nadzieję, że uda im się sfinalizować transfer zawodnika, który w dłuższej perspektywie mógłby odegrać kluczową rolę w projekcie sportowym klubu.

Zobacz również: Atletico Madryt rusza po gwiazdę La Liga. Rozpoczęto rozmowy