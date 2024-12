Napoli ma dylemat. Kogo sprzeda, by zrobić miejsce dla gwiazdy Juventusu?

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Danilo priorytetem dla Napoli

Napoli znalazło się w trudnej sytuacji po kontuzji Alessandro Buongiorno, który nie zagra do połowy stycznia. Antonio Conte musi polegać na zawodnikach takich jak Juan Jesus czy Rafa Marin, którzy nie spełniają oczekiwań trenera. Danilo, dzięki swojej wszechstronności i doświadczeniu, wydaje się idealnym kandydatem do wzmocnienia defensywy Partenopeich. Może grać zarówno jako środkowy obrońca, jak i na bokach, co sprawia, że Conte postrzega go jako kluczowy element swojej drużyny.

Danilo ma jeszcze pół roku kontraktu z Juventusem, co zwiększa szanse na jego zimowy transfer. Bianconeri mogą być skłonni oddać Brazylijczyka w ramach wymiany, co czyni rozmowy między klubami jeszcze bardziej interesującymi.

Jednak według “La Gazzetta dello Sport”, zanim Napoli będzie mogło sprowadzić Danilo, musi zwolnić miejsce w kadrze. Michael Folorunsho, Leonardo Spinazzola i Giacomo Raspadori to zawodnicy, którzy mogą opuścić klub w styczniu. Fiorentina wykazuje zainteresowanie zarówno Folorunsho, jak i Spinazzolą, co mogłoby pomóc Napoli w przyspieszeniu działań transferowych.

Rafa Marin, kolejny z zawodników, którzy mogą opuścić Napoli. Gracz rozważa transfer do Como, gdzie liczy na regularne występy pod wodzą Cesca Fabregasa. Jeśli sprzedaż zbędnych zawodników zostanie sfinalizowana, Partenopei będą mogli skupić się na finalizowaniu transferu Danilo. Według mediów, oba kluby mogą też zdecydować się na wymianę piłkarzy.

