Napoli szykuje nową ofertę. Conte chce nim zastąpić Kwaracchelię

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Garnacho w miejsce Kwaracchelii? Napoli złoży nową ofertę

Napoli walczy w tym sezonie o mistrzostwo Włoch. Po 21 meczach ma na koncie 50 punktów, a jego głównym rywalem zdaje się być Inter Mediolan. O zdobycie trofeum nie będzie łatwo, zwłaszcza po stracie Chwiczy Kwaracchelii, który został nowym zawodnikiem Paris Saint-Germain. Gwiazdor ekipy z Neapolu poprosił o zgodę na odejście, więc lider Serie A pozostał bezradny. Na jego sprzedaży zarobił 70 milionów euro – te pieniądze mają zostać spożytkowane na wzmocnienia, tak aby zespół nie stracił na jakości.

Priorytetem jest oczywiście sprowadzenie zawodnika, który bezpośrednio zastąpi Gruzina w pierwszym składzie. Antonio Conte wytypował do tej roli Alejandro Garnacho, który przeżywa trudny moment na Old Trafford. Uznawany do niedawna za wschodzącą gwiazdę i największy talent znajduje się na zakręcie, choć Ruben Amorim daje mu ostatnio coraz więcej okazji do gry. Manchester United jest natomiast zmuszony do sprzedaży niektórych graczy, aby móc później sprowadzać nowe twarze. Na Garnacho może dobrze zarobić, dlatego jego przyszłość w klubie nie jest pewna.

Napoli złożyło już jedną ofertę na poziomie 40 milionów funtów, lecz spotkało się z odmową. Na tym nie odpuszczają, gdyż “Tuttosport” informuje, że w przygotowaniu jego kolejna propozycja. Ma ona zbliżyć się do kwoty 50 milionów funtów, co najprawdopodobniej także nie przekona Manchesteru United. Argentyńczyk jest wyceniany na Old Trafford na 60 milionów funtów. Angielski gigant nie ma ciśnienia na sprzedaż już teraz, dlatego zaakceptuje jedynie atrakcyjną finansowo ofertę.