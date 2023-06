fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlitos

Carlitos zakończył sezon 2022/2023 z tylko jednym trafieniem w Ekstraklasie

Legia Warszawa jest zawiedziona postawą napastnika i dąży do zakończenia współpracy

32-letnim Hiszpanem interesuje się cypryjska AEK Larnaka

Carlitos znów spróbuje swoich sił na Cyprze?

Legia Warszawa zakończyła sezon 2022/2023 na drugim miejscu w tabeli, zdobywając ponadto cenny Puchar Polski. Latem 2022 roku spodziewano się, że kluczową rolę w zespole będzie odgrywał ściągnięty z Grecji Carlitos. Były król strzelców Ekstraklasy zanotował natomiast fatalną kampanię, w trakcie której był w stanie trafić w rozgrywkach ligowych tylko raz.

32-letni Hiszpan pobiera sporą pensję, ale nie jest już traktowany jako istotny członek pierwszej jedenastki. Z tego właśnie powodu Legia spróbuje latem doprowadzić do rozstania. Pojawiła się na to duża szansa, gdyż Carlitosem interesuje się cypryjska AEK Larnaka.

Na przeszkodzie do ewentualnej transakcji stoi dogadanie się między klubami. Larnaka nie zamierza dopłacać do transferu, co oznacza, że najpierw Carlitos musiałby rozwiązać z Legią obowiązujący do 2024 roku kontrakt. Na taką opcję mogą z kolei nie zgodzić się Wojskowi, którzy mają szansę zarobić jakiekolwiek pieniądze na sprzedaży.

