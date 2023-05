Źródło: The Mirror

Według doniesień angielskiego The Mirror kolejny napastnik znalazł się na celowniku Manchesteru United. To portugalski talent, który zdobył hattricka na mundialu w Katarze.

PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Manchester United liczy na pozyskanie bramkostrzelnego środkowego napastnika

Czerwone Diabły analizują rynek, poszukując odpowiedniego kandydata

Na celowniku klubu z Old Trafford znalazł się Goncalo Ramos z Benfiki

Manchester United poluje na gwiazdę Benfiki

Pozyskanie środkowego napastnika to jeden z priorytetów Manchesteru United. Na szczycie listy życzeń Czerwonych Diabłów mają figurować Harry Kane i Victor Osimhen, ale klub doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że mogą to być niezwykle trudne do zrealizowania operacje. Dlatego rozgląda się również za innymi kandydatami.

Według informacji The Mirror na celowniku klubu z Old Trafford znalazł się młody napastnik Benfiki, Goncalo Ramos. 21-latek jest postrzegany jako znakomita opcja na przyszłość, po tym jak strzelił 25 bramek w tym sezonie. Przedstawiciele Manchesteru United są gotowi nawiązać kontakt, aby przechwycić portugalskiego napastnika, który na mundialu w Katarze strzelił hat-tricka w meczu 1/8 finału przeciwko Szwajcarii.

