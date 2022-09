PressFocus Na zdjęciu: Mykhailo Mudryk

Mykhailo Mudryk znów wzbudza zainteresowanie największych europejskich klubów. Gracz Szachtara Donieck zaliczył znakomity występ w meczu Ligi Mistrzów przeciwko RB Lipsk, który Górnicy wygrali aż 4:1, a Ukrainiec zdobył jedną z bramek pomagając swojemu zespołowi w wielkim triumfie.

Mudryk znów jest na ustach całej Europy

Talent z Szachtara rozegrał znakomite spotkanie przeciwko RB Lipsk

21-latkiem interesuje się między innymi Juventus oraz Arsenal

Mudryk zachwycił Europę

Na Ukrainie znów ludzie mogą żyć futbolem. Dwa tygodnie temu wznowiono rozgrywki ligowe, a we wtorek Szachtar Donieck zainaugurował występy w Lidze Mistrzów. Wysokie zwycięstwo Ukraińców kosztowało trenera RB Lipsk posadę, a wyjściowym składzie Górników było aż dziesięciu piłkarzy z ojczyzny. Tym jedenastym był brazylijski obrońca Lucas Taylor, który niedawno dołączył do Szachtara z PAOK-u Saloniki.

We wtorek na Red Bull Arena w Lipsku show skradł talent z 2001 roku: Mykhailo Mudryk, który zaliczył dwie asysty, a do świetnego występu dołożył również trafienie na 3:1. Po meczu chwalił go chorwacki szkoleniowiec Jovicević. – Gdy piłka była między nogami Mudryka, to już podniosłem ręce z radości, bo wiem, że jak jest sam na sam z bramkarzem to zawsze strzela – przyznał z zadowoleniem.

Mudryk jest nominalnym skrzydłowym, ale 21-latek może zagrać na każdej pozycji w ofensywie. Jest znakomicie wyszkolony technicznie i ma świetny przegląd pola. Potrafi wygrać pojedynek jeden na jednego i dobrze szuka wolnych przestrzeni – piszą o nim w mediach. Przez wielu jest nazywany “ukraińskim Neymarem”.

Jak donosi serwis Calciomercato.com, Mudryk od pewnego czasu znajduje się na celowniku Juventusu. Interesuje się nim także Arsenal oraz kilka klubów Bundesligi. Skrzydłowy był tematem wielu spekulacji podczas letniego okienka transferowego, ale jego cena wyjściowa była zaporowa. Szachtar oczekuje za swoją gwiazdę minimum 30 milionów euro. Jednak, jeśli Mudryk nadal będzie udowadniał swoją wartość w Lidze Mistrzów to z pewnością w styczniu zainteresowanie nim ponownie wzrośnie.

