Mudryk trafił na radar giganta. Chelsea chce go sprzedać

Mudryk na wylocie z Chelsea. Bayern i Olympique Marsylia w grze

Mychajło Mudryk wyczerpał cierpliwość Chelsea i niebawem może odejść z klubu. Media coraz częściej informują, że The Blues wystawili reprezentanta Ukrainy na listę transferową. Do pierwszej próby sprzedaży lub wypożyczenia ma dojść już przy okazji styczniowego okna.

Ciekawe informacje o sytuacji Mychajło Mudryka opublikował portal Fichajes. Według tego źródła Ukrainiec przykuł uwagę dwóch cenionych klubów. Pierwszym z nich jest Olmypique Marsylia, czyli naprawdę realna opcja przenosin na zasadzie wypożyczenia. Z kolei drugim zainteresowanym jest Bayern Monachium, który już w przeszłości starał się o pozyskanie skrzydłowego The Blues. Sam piłkarz przyznał, że Bawarczycy nawiązywali kontakt z jego przedstawicielami.

Mudryk przeszedł do Chelsea w styczniu 2023 roku, gdy zapłacono Szachtarowi aż 70 milionów euro kwoty podstawowej. Łącznie ta suma może jeszcze wzrosnąć, bo w umowie zawarto liczne bonusy. Czas pokazuje, że była to wyjątkowo nietrafiona inwestycja. Ukrainiec zagrał dla The Blues 62 mecze, zdobył w nich zaledwie 7 bramek i zanotował 5 asyst. Są to liczby wyraźnie poniżej oczekiwań.

Piłkarz ma kontrakt aż do 2031 roku, a więc Chelsea może spróbować wypożyczenia zawodnika, aby odbudować jego formę. Być może taki pobyt we innym klubie okaże się przełomowym momentem dla Mudryka.

