Motor Lublin ma nowego bramkarza! Transfer prosto ze Słowenii

Motor Lublin w niedzielny poranek przekazał kibicom dobrą wiadomość. Beniaminek PKO Ekstraklasy bowiem ogłosił transfer nowego bramkarza. Do drużyny Mateusza Stolarskiego dołączył Gasper Tratnik.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Oficjalnie: Gasper Tratnik wzmocnił Motor Lublin

Motor Lublin przed sezonem zdecydował się wzmocnić pozycję bramkarza, pozyskując Ivana Brkicia. Ten transfer okazał się strzałem w dziesiątkę, bowiem Chorwat prezentował się na początku sezonu znakomicie. 29-latek jednak w trakcie kampanii nabawił się poważnej kontuzji, przez co między słupki wskoczył Kacper Rosa. Polak nie był pewnym punktem drużyny Mateusza Stolarskiego i lubelski klub zdecydował się poszukać nowego golkipera.

Jak się okazuje, Motor Lublin w niedzielny poranek dopiął już transfer bramkarza. Beniaminek PKO Ekstraklasy za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformował o przyjściu Gaspera Tratnika. Słoweniec dołączył do drużyny Mateusza Stolarskiego na zasadzie definitywnego transfer z ND Primorje. 25-latek związał się z nowym klubem kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku.

– Gasper został wyselekcjonowany z grona wielu bramkarzy i wpisuje się w parametry, jakimi się kierowaliśmy. W naszym modelu gry chcemy grać w piłkę od tyłu, więc poszukiwaliśmy bramkarza dobrze grającego nogami. Liczymy, że Gasper podniesie rywalizację w bramce – powiedział Paweł Golański, dyrektor sportowy Motoru Lublin, na łamach strony klubowej.

Gasper Tratnik w obecnym sezonie rozegrał 18 spotkań na boiskach słoweńskiej ligi. W tym czasie 25-latek zdołał zaliczyć osiem czystych kont.