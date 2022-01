PressFocus Na zdjęciu: Anthony Martial

FC Barcelona złożyła Ousmane’owi Dembele ostateczną ofertę i na ten moment wydaje się, że Francuz nie zamierza z niej skorzystać. Dlatego też Blaugrana szuka rozwiązania i chce wymienić się z Manchesterem United. W ramach tejże wymiany do stolicy Katalonii przeniósłby się Anthony Martial.

Na ten moment wydaje się, że Ousmane Dembele nie przedłuży swojej umowy z Barceloną

Katalończycy nie chcą oddać gracza za darmo, dlatego proponują Manchesterowi United wymianę za Anthony’ego Martiala. On również szuka nowego klubu

Według dziennikarza gazety Ara dopięcie tej transakcji będzie trudne, ale nie niemożliwe

Barcelona chce wymienić się Francuzami z Manchesterem United

Sytuacja Ousmane’a Dembele zdaje się klarować. Choć Francuz w ostatnich miesiącach wykazywał chęć do przedłużenia kontraktu z Barceloną, wiele wskazuje na to, że ostatecznie tego nie zrobi. Klub wykazał się sporym zaufaniem, proponując mu propozycję długoletniej umowy. Xavi Hernandez i prezes Joan Laporta publicznie mówili, że 24-latek może być graczem czołowym na swojej pozycji i że liczą na jego pozostanie. Według licznych doniesień, Francuz żąda jednak od klubu niemożliwego, czyli zapewniania zarobków rzędu 40 milionów euro brutto rocznie oraz 20 milionów za sam podpis. Biorąc pod uwagę, że Laporta walczy o obniżenie wynagrodzeń i stara się pozbyć niepotrzebnych graczy, by zarejestrować Ferrana Torresa oraz Daniego Alvesa, jest to scenariusz nie do zrealizowania.

– Negocjowaliśmy z jego [Dembele – przyp. pp] otoczeniem od pięciu miesięcy. Zna postawę klubu. Chcemy, by został. Dawno temu przedstawiliśmy mu swoją ofertę. Znamy każdy możliwy scenariusz, czekamy na ostateczną odpowiedź. Nie możemy czekać dłużej – powiedział wprost prezes Barcelony podczas prezentacji Torresa w poniedziałek.

Wymiana jedyną szansą na zachowanie twarzy

Dembele trafił do stolicy Katalonii w 2017 roku za 135 milionów euro. Jego transfer był jednym z czynników, przez które sytuacja finansowa klubu jest teraz w opłakanym stanie. Oddanie go za darmo byłoby katastrofą wizerunkową, ale sam zawodnik nie zdaje się tym przejmować. Dlatego też Barcelona szuka rozwiązania. Jednym z nich ma być propozycja wymiany, jaką Laporta przedstawił Manchesterowi United. Prezes Dumy Katalonii chce, by na Camp Nou trafił Anthony Martial, który również zamierza zmienić otoczenie. Jak donosi dziennikarz gazety Ara, taka transakcja byłaby trudna do sfinalizowania, ale nie niemożliwa. Obecnie Blaugrana czeka na odpowiedź Czerwonych Diabłów.

Dembele w tym sezonie rozegrał, jak dotąd, osiem spotkań dla swojego klubu. Zanotował w nich dwie asysty.

