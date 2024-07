Tylko jeden klub pozostaje w walce o transfer Moraty

GONZALEZ OSCAR / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Morata

Morata wybierze pomiędzy Milanem a Atletico

Alvaro Morata stoi przed ważnym wyborem, który może być ostatnim krokiem w jego długiej i błyskotliwej karierze. Wygląda na to, że coraz bardziej skłania się ku dołączeniu do AC Milan, gdzie bardzo doceniają jego umiejętności, a także idealnie wpisuje się w profil poszukiwanego gracza, jako następcy Oliviera Girouda. Choć Morata jest zakochany w Atletico Madryt, perspektywa przenosin na San Siro jest bardzo kusząca.

W ostatnich godzinach pojawiły się spekulacje dotyczące zainteresowania Romy, jednak po dokładniejszych analizach można potwierdzić, że jedynym realnym kandydatem do pozyskania Moraty jest AC Milan, przekonuje “Calciomercato”. Doświadczony napastnik ograniczył swoje opcje do dwóch możliwości. To transfer do Milanu lub pozostanie w Atletico Madryt, prowadzonego przez Cholo Simeone, który już rozgląda się za ewentualnym zastępcą Moraty. W grę wchodzą Artem Dovbyk z Girony oraz Kolo Muani z PSG.

Milan jest gotów zaoferować Moracie czteroletni kontrakt z rocznym wynagrodzeniem wynoszącym 5,5 miliona euro. Gdy tylko Morata wyrazi ostateczną zgodę, Milan poinformuje Atletico Madryt o swojej gotowości do opłacenia klauzuli wykupu, wynoszącej 13 milionów euro. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Alvaro przejdzie badania medyczne we wtorek lub środę, po czym uda się na zasłużone wakacje po Euro 2024.

