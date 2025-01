Moder zaprezentowany w nowym klubie. Z takim numerem zagra

Sipa US / Alamy, Feyenoord Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder przejął “pożądany” numer

Jakub Moder od dłuższego czasu był łączony ze zmianą miejsca pracy. Wszechstronny pomocnik miał opuścić Brighton na pół roku przed wygaśnięciem aktualnej umowy. Dla Mew zimowe okienko było ostatnią okazją na zarobek i odzyskanie przynajmniej ułamka kwoty zapłaconej w 2020 roku. Wtedy Lech Poznań zarobił na swoim wychowanku 11 milionów euro.

Wideo: Brazylijczyk chce grać w reprezentacji Polski

Ostatecznie Moder przeniósł się do Holandii, a jego nowym klubem będzie Feyenoord Rotterdam. Czwarta ekipa Eredivisie zapłaciła za niego zaledwie 1,5 miliona euro, a 31-krotny reprezentant Polski podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku. Wicemistrzowie kraju oficjalnie zaprezentowali nowego zawodnika. Już wiemy, jaki numer otrzymał 25-latek.

Moder będzie występował z “siódemką” na koszulce. Poprzednio z tym numerem grali Alireza Jahanbakhsh, Luis Sinisterra, Luciano Narsingh, a także Dirk Kuyt, Bonaventure Kalou, Kees van Wonderen i Ruud Gullit.

Dla Polaka przenosiny do Feyenoodu to szansa na częstsze występy. W tym sezonie Moder zanotował tylko siedem spotkań, a na murawie spędził zaledwie 160 minut. Po powrocie po kontuzji pomocnik nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w składzie, dlatego transfer do słabszej ligi wydaje się optymalnym rozwiązaniem.