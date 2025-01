Moder bliski zimowego transferu. Trwają rozmowy z dużą marką

EFTI / Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder zmieni ligę?

Jakub Moder od dłuższego czasu jest łączony ze zmianą klubowych barw. Wychowanek Lecha Poznań w październiku 2023 roku wrócił do gry po przerwie, która trwała aż blisko 600 dni. W poprzednim sezonie reprezentant Polski zaliczył 21 spotkań, ale tylko 809 minut. Z kolei w obecnych rozgrywkach udało mu się zaliczy dopiero sześć meczów, a na boisku spędził zaledwie 159 minut.

Wszystko wskazuje na to, że Moder, jeżeli liczy na regularną grę, musi znaleźć nowy klub. Polak miał otrzymać już kilka propozycji, w tym z Udinese oraz Unionu Berlin. Jednak do walki o podpis 25-latka wkroczył nowy zainteresowany. Portal 1908.nl ujawnił, że na transfer 31-krotnego reprezentanta Biało-Czerwonych naciska Feyenoord. Ekipa z Rotterdamu wcześniej rozważała pozyskanie Cesare Casadeiego z Chelsea, ale koszt tego ruchu okazał się zbyt wysoki.

Feyenoord, który obecnie zajmuje 4. miejsce w Eredivisie i do liderującego PSV traci 11 punktów, docenia wszechstronność Modera. W tej chwili portal Transfermarkt wycenia go na dziesięć milionów euro. Jednak kontrakt pomocnika obowiązuje tylko do końca tego sezonu. To oznacza, że Brighton w zimie ma ostatnią okazję, by zarobić na swoim graczu. Cztery lata temu Mewy zapłaciły za niego 11 milionów. Holendrzy oferują dwa miliony.

Jakub Moder ma za sobą 70 spotkań w koszulce The Seagulls, w których strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty.