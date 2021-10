Corentin Tolisso prawdopodobnie opuści Bayern za darmo latem przyszłego roku. Wówczas Francuz może trafić do Premier League.

Latem przyszłego roku Corentin Tolisso najprawdopodobniej będzie piłkarzem bez kontraktu

Wszystko wskazuje bowiem na to, że Francuz nie podpisze nowej umowy z Bayernem

27-letni mistrz świata z 2018 roku, może trafić do Premier League

Paratici dopnie swego?

Bayern walczy o zwycięstwo w Bundeslidze i Lidze Mistrzów. Piłkarzom mistrza Niemiec nie brakuje zatem okazji do zaprezentowania umiejętności. Mimo tego nie wszyscy dostają szanse od trenera. Jednym z tych graczy jest Corentin Tolisso. Francuz nie znajduje uznania w oczach Juliana Nagelsmanna, który woli wystawiać innych zawodników i nie widzi miejsce w składzie dla Francuza, co rzecz jasna nie podoba się Francuzowi.

Tolisso w sezonie 2021/2022 rozegrał tylko 175 minut. Pojawił się na boisku w sześciu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił gola i zaliczył asystę. Francuz chciałby grać częściej, dlatego prawdopodobnie nie przedłuży aktualnego kontraktu z Bayernem, który wygasa 30 czerwca przyszłego roku. 27-latek nie powinien mieć większego kłopotu ze znalezieniem nowego pracodawcy.

Francuski pomocnik łączony jest z przenosinami do wielu lig i klubów. Jego nazwisko pojawiało się już w kontekście Serie A i potencjalnego transferu do Juventusu i Interu Mediolan. Wymieniano również Atletico Madryt oraz Paris Saint-Germain. Zdaniem portalu CalcioMercato, faworytem do zakontraktowania Tolisso jest jednak klub z Premier League.

27-latek miałby trafić do Tottenhamu. Za transfery w londyńskim zespole odpowiada Fabio Paratici. Włoch jest fanem talentu Tolisso i chciał go sprowadzić do Juventusu jeszcze gdy ten reprezentował Olympique Lyon. W lipcu 2017 roku piłkarz zasilił jednak Bayern za ponad 40 milionów euro. Teraz do Spurs mógłby trafić za darmo. Klub rzekomo prowadzi już rozmowy z agentami Tolisso, aby ten w styczniu podpisał umowę z Tottenhamem, która obowiązywałaby od 1 lipca przyszłego roku.

