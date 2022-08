PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Gianluca Di Marzio poinformował o przebiegu środowych negocjacji agenta Arkadiusza Milika z Juventusem. Rozmowy były owocne i właściwie pozostaje już tylko czekać na oficjalne potwierdzenie transferu.

W środę agent Arkadiusza Milika spotkali się z reprezentantami Juventusu

Gianluca Di Marzio donosi, że rozmowy były bardzo owocne

Obie strony doszły do porozumienia w sprawie wynagrodzenia. Pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie

Milik o krok od Juventusu

Wszystko wskazuje na to, że tego lata zobaczymy drugi transfer polskiego napastnika do wielkiego klubu. Wcześniej informowaliśmy, że agent Arkadiusza Milika wybrał się do Turynu, by negocjować indywidualne warunki dla swojego klienta. Już wcześniej Juventus doszedł do porozumienia z Olympique’em Marsylia. 28-latek trafi na Allianz Stadium za dwa miliony euro z opcją wykupu za kolejnych osiem milionów.

Po spotkaniu Gianluca Di Marzio podzielił się z kibicami dobrymi wieściami. Spotkanie w stolicy Piemontu było bardzo owocne. Agent wynegocjował warunki korzystne dla swojego klienta. Najprawdopodobniej już w nadchodzących dniach otrzymamy oficjalne potwierdzenie przenosin 28-latka.

Choć reprezentant Polski nie był pierwszym wyborem Starej Damy, niebawem spełni swoje marzenie. Od wielu lat łączono go z Juventusem, jeszcze w czasie, gdy występował dla Napoli. Teraz dostanie swoją szansę na sprawdzenie się w klubie z najwyższego szczebla.

Milik w minionym sezonie wystąpił w 37 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich aż 20 bramek.

