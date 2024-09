Raków Częstochowa w ostatnich tygodniach obserwował Miletę Rajovicia z Watfordu. Medaliki ostatecznie obejdą się smakiem, ponieważ 25-letni napastnik został wypożyczony do Brondby.

Źródło: Brondby IF

Sebastian Frej / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun - trener Rakowa Częstochowa

Mileta Rajović nie dla Rakowa. Przeszedł do Brondby

Raków Częstochowa w letnim okienku transferowym sprzedał Ante Crnaca do Norwich City. Medaliki zarobiły na sprzedaży 20-letniego napastnika aż 11 milionów euro. To jedna z największych transakcji w historii PKO BP Ekstraklasy. Z powodu odejścia chorwackiej gwiazdy powstała luka w linii ataku zespołu z Jasnej Góry. Dlatego mistrz Polski z sezonu 2022/2023 musi ruszyć na rynek.

Jednym z kandydatów do przeprowadzki na Limanowskiego był Mileta Rajović z Watfordu, o czym informował Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”. Raków Częstochowa ostatecznie będzie musiał jednak obejść się smakiem, ponieważ 25-letni Duńczyk zdecydował się na powrót do ojczyzny. Sprowadzeniem mierzącego 189 centymetrów atakującego pochwaliło się bowiem Brondby.

Mileta Rajovic er ny angriber på Vestegnen 🟡🔵



Den 25-årige offensivspiller er tilbage i gult og blåt, efter han som 11-årig startede i Masterclass og tog turen op til U19, inden han senere skiftede væk.



Rajovic er lejet i Watford FC for resten af sæsonen 🤝 pic.twitter.com/POsYKrLT4N — Brøndby IF (@BrondbyIF) September 2, 2024

Mileta Rajović wraca więc do swojej macierzystej drużyny, bo to właśnie w akademii Niebiesko-Żółtych stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Perspektywiczny zawodnik przeniósł się do Brondby na zasadzie rocznego wypożyczenia.

Natomiast Medaliki muszą szukać dalej, żeby znaleźć odpowiedniego następcę Ante Crnaca. Według informacji przekazanych przez serwis “itromso.no”, Rakowowi Częstochowa wpadł w oko Lasse Nordas i niewykluczone, że to właśnie 22-letni Norweg trafi pod Jasną Górę.