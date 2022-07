PressFocus Na zdjęciu: Nikola Milenković

Prezes Atletico Madryt wyznał niedawno, że nie zamierza sprowadzać kolejnych nowych graczy tego lata. Ten plan może zmienić jedynie Nikola Milenković, który nosi się z odejściem z Fiorentiny.

Atletico przed sezonem zakontraktowało trzech graczy: Witsela, Lino i Molinę

Prezes klubu wyznał, że na tym zakończy się proces kupna tego lata

Tę decyzję może zmienić tylko Nikola Milenković. Stoper może odejść z Fiorentiny, a jego cena w stosunku do jakości stanowi okazję rynkową, którą Los Colchoneros mogą wykorzystać

Milenković może trafić do Atletico Madryt

Atletico Madryt miało tego lata spory problem z kontraktowaniem kolejnych graczy. Ostatecznie klubowi udało się podpisać umowę z Axelem Witselem. Następnie Los Colchoneros kupili jeszcze Samuela Lino z Gil Vicente oraz Nahuela Molinę z Udinese Calcio. Spekulowano, że aby zarejestrować tych piłkarzy Rojiblancos musieliby sprzedać jedną z gwiazd, ale póki co obyło się bez tak drastycznych ruchów. Mimo tego prezes Atletico, Enrique Cerezo, zapowiedział, że na trzech wymienionych wyżej zawodnikach zakończy się proces rekrutacji klubu tego lata.

Tylko jeden zawodnik może wpłynąć na zmianę tej decyzji. Nikola Milenković ma za sobą świetny sezon we Fiorentinie. Środkowym obrońcą interesują się choćby Inter i Juventus, ale także Atletico. Viola prosi Serba o jasną deklarację na temat swojej przyszłości. Pozostał mu rok kontraktu we Florencji, więc jeśli chce odejść, musi zrobić to do końca sierpnia. Tak krótka umowa oznacza, że 24-latek mógłby odejść za około 15 milionów euro.

Rojiblancos uważają taką cenę za okazję. Diego Simeone zamierza w nadchodzącym sezonie nadal korzystać z systemu z trzema obrońcami. Mario Hermoso i Felipe długimi fragmentami zawodzili, więc sprowadzenie Serba z miejsca wzmocniłoby kulejącą pozycję.

Milenković w minionym sezonie rozegrał 38 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich trzy bramki.

