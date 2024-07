Milan wytypował zawodnika do wzmocnienia defensywy. Jest bez klubu

AC Milan dołącza do wyścigu o pozyskanie Mario Hermoso pozostającego obecnie bez klubu, który wcześniej był łączony z Napoli i Interem. Równocześnie RSC Anderlecht intensyfikuje rozmowy na temat transferu Jan-Carlo Simica.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Mario Hermoso

Milan negocjuje kontrakt z Mario Hermoso

Pod wodzą nowego trenera Paulo Fonseki, AC Milan planuje przebudowę swojej defensywy. Po rozstaniu z doświadczonym Simonem Kjaerem, Rossoneri potrzebują nowego lidera obrony. Głównym celem jest Strahinja Pavlović, jednak jego wycena na poziomie 20 milionów euro przez RB Salzburg stanowi problem dla Milanu.

Jak podaje ekspert transferowy “Sky Sport Italia”, Gianluca Di Marzio, Milan złożył nową ofertę Mario Hermoso, który jest wolnym zawodnikiem po wygaśnięciu kontraktu z Atletico Madryt. 29-letni Hiszpan od kilku tygodni wyraża chęć gry w Serie A, a jego negocjacje z Napoli były już zaawansowane, zanim do gry włączył się Inter.

Milan musi stawić czoła tym samym wyzwaniom co Napoli i Inter – kwestiom warunków indywidualnego kontraktu, w tym prowizji i premii za podpisanie kontraktu. Hermoso, jako doświadczony obrońca z bogatym doświadczeniem, jest łakomym kąskiem dla wielu klubów, ale jego oczekiwania finansowe mogą okazać się kluczowym czynnikiem w podjęciu ostatecznej decyzji, dlatego trudno przewidzieć jak potoczą się jego losy.

W międzyczasie Rossoneri finalizują rozmowy z RSC Anderlecht w sprawie sprzedaży młodego obrońcy, Jan-Carlo Simica. Młody talent odrzucił propozycję przedłużenia kontraktu z Milanem, co frustrowało klub. W rezultacie Rossoneri postanowili sprzedać zawodnika do belgijskiego klubu za 3 miliony euro, plus udział w przyszłych zyskach z ewentualnej sprzedaży Simica.

