Milan poluje na gwiazdę Porto! Conceicao celuje w swojego byłego asa

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Conceicao i Varela

Alan Varela na celowniku AC Milan

Alan Varela to wychowanek Boca Juniors. Dołączył do FC Porto w lecie 2023 roku za kwotę około 8 milionów euro. Jego debiutancki sezon w Europie był imponujący – 43 występy we wszystkich rozgrywkach, 3 gole i 2 asysty. Argentyńczyk grał regularnie jako defensywny pomocnik w formacji 4-2-3-1 i był jednym z liderów drużyny, która sięgnęła po Puchar Portugalii, pokonując w finale Sporting Lizbona.

W obecnym sezonie Varela kontynuuje dobrą passę – rozegrał 16 meczów w lidze oraz 5 w Lidze Europy. Jego uniwersalność, zdolność do gry pod presją i świetne wyszkolenie techniczne sprawiają, że Milan widzi w nim idealne wzmocnienie środka pola na kolejne lata.

Według informacji “Sky Sport”, Varela to jedno z głównych nazwisk na liście transferowej Rossonerich, choć klub rozważa również Samuele Ricciego z Torino. Porto wycenia swojego zawodnika na około 30 milionów euro, a negocjacje z portugalskim klubem zawsze należą do trudnych – wystarczy przypomnieć nieudaną próbę Milanu pozyskania Mehdi Taremiego.

Mimo wysokiej ceny, w Milanie panuje przekonanie, że Varela jest wart inwestycji. Klub miał już podjąć wstępne, nieformalne kontakty w sprawie zawodnika, jednak konkurencja na rynku transferowym może być spora.