Milan rezygnuje z wielkiej gwiazdy. Latem dojdzie do transferu

Milan bliski głośnego rozstania. Nowy kontrakt nie wchodzi w grę

Theo Hernandez w zeszłym roku był kandydatem dla Bayernu Monachium na następcę Alphonso Daviesa. Wówczas ciągnął się temat odejścia Kanadyjczyka do Realu Madryt, zaś Francuz wykazywał wielką chęć, aby przenieść się na Allianz Arena. Ostatecznie nie doszło do tych ruchów, a Davies przedłużył umowę z Bawarczykami. Być może ta sytuacja wpłynęła na dyspozycję Hernandeza, która w sezonie 2024/2025 pozostawiała wiele do życzenia. Wcześniej był absolutnym liderem na boisku oraz w szatni Milanu, natomiast w ostatnich miesiącach zburzył swój pomnik w oczach kibiców.

Milan rozważał jego sprzedaż w trakcie zimowego okienka, a wszystko to za sprawą braku postępów w negocjacjach kontraktowych. Do takowych nie doszło w dalszym ciągu – strony nie są w stanie się dogadać i nic nie wskazuje na to, aby w niedalekiej przyszłości miało się to zmienić. Rossoneri obawiają się odejścia gwiazdora za darmo w przyszłym roku, dlatego planują jego sprzedaż już tego lata. To ostatnia okazja, aby zarobić na nim solidne pieniądze.

Hernandez wciąż może cieszyć się wysoką renomą na rynku transferowym. Media łączą go z Realem Madryt czy Manchesterem United, na co sam zawodnik reaguje z optymizmem. „Corriere dello Sport” twierdzi, że decyzja o sprzedaży już zapadła, a wpłynąć na nią może jedynie niespodziewane dogadanie warunków nowej umowy.