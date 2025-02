Milan znalazł następcę Moraty. Transfer napastnika sfinalizowany

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Santiago Gimenez trafił do Milanu

AC Milan oficjalnie ogłosił transfer Santiago Gimeneza z holenderskiego Feyenoordu Rotterdam. 23-letni napastnik, który w minionych latach zrobił furorę w Eredivisie, dołącza do Rossonerich za kwotę 32 milionów euro. Meksykanin podpisał kontrakt, który obowiązywać będzie do 30 czerwca 2029 roku.

Gimenez urodził się w Buenos Aires i od najmłodszych lat grał w meksykańskim klubie Cruz Azul, gdzie rozpoczął swoją profesjonalną karierę. W 2017 roku zadebiutował w pierwszej drużynie, strzelając 21 goli w 105 występach. W 2022 roku przeniósł się do Feyenoordu, w którym przez przez ponad dwa lata rozegrał 105 spotkań, zdobywając 65 bramek.

Na poziomie reprezentacyjnym Gimenez zadebiutował w październiku 2021 roku, a od tego czasu rozegrał 32 mecze. 23-latek w bieżącym sezonie zdobył 16 bramek w 19 występach. Dla Milanu to drugi transfer w zimowym oknie transferowym. Wcześniej na San Siro przybył Kyle Walker z Manchesteru City. Gimenez we włoskim klubie ma zastąpić Alvaro Moratę, który trafił do Galatasaray na zasadzie wypożyczenia do stycznia 2026 roku.