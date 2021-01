Fikayo Tomori będzie trzecim piłkarzem, który wzmocni Milan podczas zimowego okna transferowego. Jak informuje calciomercato.com Rossoneri osiągnęli porozumienie z Chelsea w sprawie warunków transferu. Do jego finalizacji może dojść nawet w środę.

Lider włoskiej ekstraklasy od początku stycznia intensywnie pracuje nad wzmocnieniami drużyny. Zespół prowadzony przez Stefano Piolego wzmocniło już dwóch zawodników – Soualiho Meite i Mario Mandzukić. Pierwszy trafił na San Siro przed ostatnim weekendem, natomiast drugi podpisał z klubem kontrakt we wtorek.

Tomori zamieni Premier League na Serie A

Niewykluczone, że już w środę do drużyny Milanu dołączy kolejny piłkarz – 23-letni obrońca Chelsea Fikayo Tomori. Według informacji calciomercato.com oba kluby osiągnęły porozumienie w sprawie warunków transakcji. Piłkarz przeniesie się do Rossonerich na zasadzie wypożyczenia z opcją definitywnego transferu za 27-30 milionów euro. Tomori ma w ciągu kilku najbliższych godzin udać się do Mediolanu, gdzie przejdzie badania medyczne i podpisze kontrakt.

Tomori na celowniku mediolańskiego klubu znajdował się od dawna. Dyrektor AC Milan Frederic Massara już latem ubiegłego roku czynił starania mające na celu sprowadzenie Anglika do drużyny, ale wówczas negocjacje zakończyły się niepowodzeniem. Ostatecznie jednak piłkarz zasili szeregi Rossonerich.

Urodzony w Kanadzie zawodnik w tym sezonie sporadycznie pojawiał się na boisku. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki zagrał tylko cztery razy, w tym zaledwie raz w Premier League. Zdecydowanie częściej w drużynie Franka Lamparda występował w poprzednim sezonie, w którym zaliczył 15 spotkań w angielskiej ekstraklasie.

Pozyskanie Tomoriego może nie być ostatnim transferem Milanu. Według włoskich mediów na celowniku Rossonerich znajduje się także lewy obrońca Barcelony Junior Firpo, który w zespole z San Siro miałby być alternatywą dla Theo Hernandeza.