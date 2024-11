Milan zainteresowany młodym talentem z Lille. Pomóc ma Fonseca

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Bouaddi wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym

Ayyoub Bouaddi, posiada podwójne obywatelstwo – francuskie i marokańskie i jest wychowankiem akademii Lille. W zeszłym sezonie został wprowadzony do seniorskiej drużyny przez Paulo Fonsecę, co znacząco przyspieszyło jego rozwój. W obecnych rozgrywkach 17-latek wystąpił już w 12 meczach we wszystkich rozgrywkach, w tym trzech spotkaniach Ligi Mistrzów, gdzie zanotował asystę.

Jego znakomita forma, zwłaszcza w meczu z Realem Madryt, przyciągnęła uwagę wielu europejskich klubów. Cena wywoławcza za Bouaddiego już teraz wynosi około 25 milionów euro i może jeszcze wzrosnąć, jeśli pomocnik utrzyma swoje tempo rozwoju.

Milan wierzy, że Paulo Fonseca, który był mentorem Bouaddiego w Lille, może odegrać kluczową rolę w przekonaniu zawodnika do transferu na San Siro. Pod wodzą Fonseki młody pomocnik rozegrał 18 meczów w poprzednim sezonie, co ugruntowało jego pozycję jako jednego z najbardziej obiecujących talentów we Francji. Bouaddi chętnie ponownie współpracowałby z trenerem, co daje Rossonerim przewagę nad konkurencją.

Nie wiadomo jeszcze, czy Milan zdecyduje się na transfer już w styczniu, czy poczeka do lata. W obliczu rosnącego zainteresowania Bouaddim przez inne kluby, szybsze działanie mogłoby być korzystne. Z drugiej strony, Rossoneri mogą zdecydować się na strategię oczekiwania, by lepiej dostosować swój budżet transferowy, twierdzi “La Gazzetta dello Sport”.

