fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Milan sprowadzi piłkarza ligowego rywala?

Milan w trakcie letniego okienka przeszedł poważne zmiany. Nowym trenerem został Paulo Fonseca, a wśród wzmocnień składu warto wymienić chociażby Alvaro Moratę, Tammy’ego Abrahama czy Youssoufa Fofanę. Wydawało się, że Rossonerim będzie łatwiej walczyć o najwyższe cele w Serie A, lecz początek sezonu nie należy do zbyt udanych. Po siedmiu meczach mają na koncie raptem 11 punktów, a w dodatku przegrali oba spotkania w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Na San Siro jeszcze nie biją na alarm, choć praca Fonseki wzbudza coraz więcej wątpliwości. Głównym problemem wciąż jest jednak stan kadrowy, który zimą ma ulec poprawie. “Corriere dello Sport” przekonuje, że priorytetem na zbliżające się okienko jest sprowadzenie zastępcy Theo Hernandeza. Gwiazdor jest nadmiernie eksploatowany, a w przeszłości miał problemy zdrowotne. Aby uniknąć zbyt dużego osłabienia, gdyby przydarzył mu się uraz, Milan rozgląda się za jego zmiennikiem.

Głównym kandydatem jest Fabiano Parisi, lewy defensor Fiorentiny. Swego czasu uchodził za bardzo duży talent, lecz w przeciągu ostatniego roku niespecjalnie się rozwinął. W 2023 roku Fiorentina pozyskała go z Empoli za 10 milionów euro. Milan chce wykorzystać fakt, że 23-latek nie jest traktowany jako czołowa postać zespołu i wyciągnąć go na korzystnych warunkach ekonomicznych. W grę wchodzi wypożyczenie do końca sezonu z zapewnieniem sobie opcji późniejszego wykupu. Jeśli to się nie powiedzie, Rossoneri są gotowi definitywnie wytransferować go z Fiorentiny już zimą.