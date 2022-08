PressFocus Na zdjęciu: Jean Onana

AC Milan wciąż szuka następcy Francka Kessiego. Rossoneri naciskają na Girondins Bordeaux w sprawie Jeana Onany. Problemy klubu z Ligue 2 mogą sprawić, iż Włosi skorzystają z rynkowej okazji.

AC Milan poszukuje następcy Francka Kessiego

Priorytetem Rossonerich jest zawodnik drugoligowego Girondins Bordeaux, Jean Onana

Gracz nie znalazł się w kadrze na ostatnie spotkanie Żyrondystów, co sugeruje, że klub jest świadomy nadchodzącego odejścia swej gwiazdy

Milan z ofertą za Onanę

AC Milan wciąż nie odnalazł następcy Francka Kessiego. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej odszedł jako wolny zawodnik wraz z końcem minionego sezonu, ale luka po nim nie została jeszcze zasypana. Rossoneri mają na liście kilka opcji, ale główną jest Jean Onana. Co ciekawe, jest to zawodnik drugoligowego Girondins Bordeaux.

Gianluca Di Marzio przekonuje, że we wtorek agenci defensywnego pomocnika pojawią się we Francji, by zaprezentować ofertę z Mediolanu. Żyrondyści wycenili swojego podopiecznego na dziesięć milionów euro, ale cierpią na problemy finansowe. Z nich skorzystać chcą mistrzowie Włoch, którzy proponują dwa rozwiązania sytuacji. Pierwsze zakłada natychmiastowy transfer 22-latka za 5-6 milionów euro. Drugie zakłada wypożyczenie z opcją wykupu pod koniec sezonu.

Jean Onana rozegrał w minionym sezonie 23 meczów w Ligue 1. Zanotował w nich trzy bramki i dwie asysty, a także zebrał dobre opinie. Mimo tego nie zdołał uchronić Girondins Bordeaux przed spadkiem do drugiej ligi. 22-latek jest już etatowym reprezentantem Kamerunu.

Czytaj więcej: Lewy już strzela, w Madrycie jest życie po Casemiro.

AC Milan Bologna 1.38 5.25 8.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2022 14:49 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin