Mikel Arteta chce gwiazdę PSG. Arsenal rozpoczął rozmowy

Mikel Arteta liczy na to, że Fabian Ruiz zasili szeregi Arsenalu. Jak powiedziano w audycji The Transfers Podcast, Kanonierzy rozpoczęli rozmowy z PSG.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Fabian Ruiz na liście życzeń Mikela Artety

Fabian Ruiz ma za sobą bardzo udane Euro 2024, na którym był jedną z czołowych postaci w środku pola reprezentacji Hiszpanii. Zawodnik zachwycił do tego stopnia, że pojawiły się informacje na temat ewentualnego transferu do Realu Madryt. Ponoć Davide Ancelotti jest jego wielkim fanem i gdyby miał władzę, to szybko postarałby się go zakontraktować.

Tymczasem zainteresowanie mistrzem Europy wyraził Arsenal. Dziennikarz Duncan Castles w audycji The Transfers Podcast powiedział, że Kanonierzy rozpoczęli już rozmowy z PSG. Najbardziej możliwą opcją według przekazanych informacji jest wypożyczenie z opcją wykupu.

Nie da się ukryć, że mogłoby to być bardzo solidne wzmocnienie składu Mikela Artety. Hiszpański szkoleniowiec jest niezwykle chwalony za swoją pracę i każdy klasowy zawodnik na pewno mu się przyda w walce o najwyższe cele.

Fabian Ruiz w poprzednim sezonie wystąpił w 35 meczach, przebywając na boisku przez 2240 minut. W tym czasie pomocnik zdobył trzy bramki oraz zanotował siedem asyst. Liczby z rozgrywek klubowych nie powalają, ale do zainteresowania zawodnikiem przede wszystkim przyczyniło się Euro 2024. Hiszpan rozegrał sześć meczów, strzelając dwa gole i zaliczając dwa ostatnie podania. W ten sposób znacząco przyczynił się do złotego medalu.

