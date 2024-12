Man City wybrał następcę Edersona. Guardiola ma swojego faworyta

Michele Di Gregorio jest celem numer jeden Manchesteru City, jeśli chodzi o zastąpienie Edersona - informuje we wtorkowe popołudnie brytyjski dziennik Daily Mail. Brazylijski bramkarz może opuścić Etihad Stadium już następnego lata.

Sportimage Ltd / Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Ederson

Michele Di Gregorio przymierzany do Manchesteru City

W tym momencie Manchester City przechodzi przez trudny czas, a jakby tego było mało, to przyszłość kilku czołowych zawodników zespołu The Citizens stoi pod dużym znakiem zapytania. Ederson oraz Kevin De Bruyne, którzy przez lata odgrywali kluczowe role w drużynie Obywateli, rozważają bowiem zmianę otoczenia. W związku z tym włodarze mistrzów Premier League powoli szukają ewentualnych następców wymienionych gwiazd.

Oglądaj skróty meczów Manchesteru City [WIDEO]

Jeśli chodzi o pozycję bramkarza, to faworytem Pepa Guardioli jest Michele Di Gregorio – podaje brytyjski dziennik “Daily Mail”. Hiszpański szkoleniowiec jest wielkim fanem talentu włoskiego golkipera, którego widziałby między słupkami Manchesteru City. Jednak taki transfer nie będzie łatwy do zrealizowania, ponieważ Juventus jest bardzo zadowolony z postawy swojego zawodnika, z którym nie ma zamiaru rozstawać się po zaledwie roku.

Ederson ma ważny kontrakt z angielskim gigantem do 30 czerwca 2026 roku, ale wiele wskazuje na to, że następnego lata przeprowadzi się do Arabii Saudyjskiej. Reprezentant Brazylii jest od dawna kuszony astronomicznymi pieniędzmi przez kluby z Półwyspu Arabskiego. Michele Di Gregorio, który jeszcze niedawno imponował formą w barwach Monzy, byłby ciekawym kandydatem na następcę bardziej doświadczonego bramkarza.

Póki co nie wiadomo, kto może zająć miejsce Kevina De Bruyne na Etihad Stadium.