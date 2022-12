PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi prawdopodobnie wkrótce podpisze nowy kontrakt z Paris Saint-Germain, dzięki któremu pozostanie w Paryżu rok dłużej. Jak informuje Guillem Balague, rozmowy w tej sprawie są na zaawansowanym etapie.

Lionel Messi prawdopodobnie zwiąże się z PSG nową umową

Argentyńczyk ma występować w Paryżu jeszcze przez dwa lata

Obie strony praktycznie doszły już do porozumienia w sprawie najważniejszych warunków

Messi blisko nowego kontraktu

Obecna umowa Argentyńczyka obowiązuje do końca obecnego sezonu, ale klub z Parc des Princes ma prawo do przedłużenia jej o kolejnych 12 miesięcy. Według informacji przekazanych przez dziennikarza Guillema Balague Paris Saint-Germain nie zamierza z niego skorzystać. Zamiast tego oferują Messiego podpisanie nowego kontraktu.

Rozmowy w tej sprawie od czterech miesięcy prowadził dyrektor paryskiego klubu Luis Campos oraz ojciec zawodnika Jorge Messi. W ostatnim czasie doszło również w Doha do kluczowego w tej sprawie spotkania ojca piłkarza z prezydentem PSG Nasserem Al Khelaifim, podczas którego w zasadzie osiągnięto porozumienie.

Sobre el futuro de #Messi



Tras cuatro meses de conversaciones entre Luis Campos y Jorge Messi (y una reunión entre Jorge y el presidente del #PSG Nasser Al Khelaifi) existe un principio de acuerdo para la renovación de Leo.



Se queda en París pic.twitter.com/HF0IAhkfUP — Guillem Balague (@GuillemBalague) December 24, 2022

Lionel Messi, który przebywa obecnie na wakacjach, ma być zadowolony z warunków kontraktu. Po jego powrocie do stolicy Francji rozmowy w sprawie podpisania umowy powinny nabrać tempa i zmierzać w kierunku finalizacji.

Jak informuje Guillem Balague nowa umowa ma obowiązywać do czerwca 2024 roku i zawierać opcję przedłużenia jej o kolejny sezon.

Nie ma tematu Barcelony

W ostatnich miesiącach pojawiły się również doniesienia mówiące o chęci Barcelony sprowadzenia Messiego z powrotem do klubu. W chwili obecnej tematu jednak nie ma. Przedstawiciele katalońskiego klubu nie zwrócili się z żadną ofertą ani do samego zawodnika, ani do jego ojca.

