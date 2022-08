fot. PressFocus Na zdjęciu: Adi Mehremić

Wisła Kraków traci swojego podstawowego defensora. Występujący na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Turcji Istanbulspor poinformował o nawiązaniu współpracy z Adim Mehremiciem. Transakcja ma charakter transferu definitywnego.

Adi Mehremić zaczął sezon w podstawowym składzie Wisły Kraków

Teraz sfinalizowane zostały jego przenosiny do Turcji. “Biała Gwiazda” zarobi na rozstaniu ze swoim defensorem

Potencjalnym następcą Bośniaka może zostać Boris Moltenis, który obecnie trenuje z krakowskim zespołem

Kolejna zmiana w składzie Wisły

Wydawało się, że kadra Wisły Kraków nie ulegnie już poważnym zmianom. Tego lata do zespołu wrócił wypożyczony wcześniej Adi Mehremić, a po okresie przygotowawczym stawiano go jako pewniaka do wyjściowego składu. Bośniak skorzystał na nieobecności Josepha Colleya i utworzył z Igorem Łasickim duet środkowych obrońców. Przed końcem okienka sfinalizowała się natomiast jego zaskakująca przeprowadzka.

30-latek zapewniał, że zamierza pozostać w ekipie “Białej Gwiazdy”. Pojawiła się natomiast oferta, która musiała zadowolić każdą ze stron. W piątek Mehremić został oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem Istanbulsporu, który występuje na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Turcji.

Transakcja miała charakter transferu definitywnego. Oznacza to, że Wisła Kraków na rozstaniu z obrońcą zarobiła konkretne pieniądze. Obecnie w szeregach lidera pierwszoligowej tabeli pojawiła się luka, którą wypełnić może Boris Moltenis. 23-letni Francuz jest wolnym zawodnikiem i przebywa na testach w klubie.

