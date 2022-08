Pressfocus Na zdjęciu: Puchar Ligi Europy

W piątek o godzinie 13:00 w Stambule rozlosowano grupy Ligi Europy 2022/23. Wiemy już, że w fazie grupowej czekają nas prawdziwie hitowe starcia.

W piątek 26 sierpnia o godzinie 13:00 w Stambule odbyło się losowanie grup Ligi Europy

Najciekawiej zapowiada się rywalizacja w grupie A

AS Roma Nicoli Zalewskiego natomiast zmierzy się w grupie z: Łudogorcem, Realem Betis i HJK Helsinki

Losowanie ujawniło, w których grupach rywalizacja będzie zacięta

Dzień po losowaniu grup Ligi Mistrzów, poznaliśmy także skład poszczególnych grup Ligi Europy. Losowanie odbyło się w piątek o godzinie 13:00 w Stambule. Najbardziej okazale prezentowały się drużyny losowane z pierwszego koszyka, wśród których były m.in. Manchester United, Arsenal, Lazio Rzym, czy Braga.

The 2022/23 Europa League group stage is set! 🤩



🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/3o21aUbOXZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2022

Na podstawie wyników losowania wyklarowała nam się grupa śmierci, czyli grupa A, w której zmierzą się: Arsenal, PSV, Bodo/Glimt i FC Zurich. Biorąc pod uwagę formę i potencjał ofensywny niemal każdej z tych drużyn, możemy oczekiwać wielu meczów obfitujących w bramki.

Ciekawie zapowiadają się również spotkania w grupie E, gdzie wylądowały Manchester United, Real Sociedad, Sheriff Tiraspol i Omonia. Faworytem do wygrania rywalizacji w grupie są naturalnie Czerwone Diabły, którym krwi mogą napsuć zawodnicy Realu Sociedad. Oprócz nich pretendentem do awansu do fazy pucharowej będzie również uczestnik zeszłej edycji Ligi Mistrzów, czyli Sheriff.

Polskich kibiców na pewno interesował skąd grupy, do której trafi Dynamo Kijów, które swoje mecze będzie rozgrywać w Krakowie. Piłkarze ze stolicy Ukrainy los zestawił z Rennes, Fenerbahce i AEK Larnaca. To właśnie te zespoły przyjadą do Krakowa, w trakcie fazy grupowej Ligi Europy.

Wyniki losowania grup Ligi Europy:

Grupa A: Arsenal, PSV, Bodo/Glimt, FC Zurich

Grupa B: Dynamo Kijów, Stade Rennais, Fenerbahce, AEK Larnaca

Grupa C: AS Roma, Łudogorec, Real Betis, HJK Helsinki

Grupa D: Braga, Malmoe, Union Berlin, ST Gilloise

Grupa E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff Tiraspol, Omonoia

Grupa F: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

Grupa G: Olympiacos, Karabach, Freiburg, Nantes

Grupa H: Crvena Zvezda, AS Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

