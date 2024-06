fot. Pressfocus Na zdjęciu: Dariusz Mioduski i Jacek Zieliński

Legia przygotowuje lepszą ofertę

Legia Warszawa po nieudanym sezonie zakończonym dopiero na trzecim miejscu w Ekstraklasie zamierza zrobić wszystko, aby wrócić do walki o mistrzostwo Polski. Oczekiwania wobec najbliższej kampanii są wysokie, bowiem w stolicy Polski należy spodziewać się ambitnych i jakościowych ruchów kadrowych. Nieoficjalnie wiadomo, że do zespołu dołączy Kacper Chodyna, który będzie bohaterem transferu wewnątrz polskiej ligi. Wojskowi poszukują także chociażby nowego napastnika czy następcy Josue, któremu wygasła umowa. Goncalo Feio ma pracować w komfortowych warunkach.

Jednym z celów jest ponadto wzmocnienie rywalizacji na wahadłach. Na listę życzeń Legii trafił Roberto Fernandez, za którego wpłynęła już pierwsza oferta, wynosząca nieco ponad 700 tysięcy euro. Choć boliwijski Bolivar jest otwarty na jego sprzedaż, kwota nie okazała się satysfakcjonująca. Tamtejszy dziennikarz Santiago Rosado donosi, że Wojskowi nie zamierzają się poddawać i szykują ulepszoną propozycję, która może spełnić oczekiwania klubu Fernandeza.

Legia Varsovia 🇵🇱 negocia con Bolívar por Roberto Carlos Fernández. El conjunto polaco quiere comprar la ficha de RCF, la primera propuesta fue considerada insuficiente y ahora esperan que la segunda sea satisfactoria para los paceños. pic.twitter.com/OH7Zdge0wV — Santiago Rosado M. (@santirosadom) June 5, 2024

24-letni Fernandez to regularny reprezentant Boliwii. Sezon 2023/2024 spędził na wypożyczeniu w rosyjskiej Bałtice Kaliningrad. Teraz wrócił do rodzimego Bolivaru, z którym jest związany kontraktem do końca 2024 roku. Portal “Transfermarkt” wycenia lewego obrońcę na milion euro.

