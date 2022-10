PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe oznajmił włodarzom Paris Saint-Germain, że chce odejść już w styczniu. Sprawę może ułatwić Francuzowi fakt, że klub korzystał z zewnętrznej farmy trolli na Twitterze. Znana adwokat twierdzi, że to może wystarczyć, by gwiazda wywalczyła zerwanie kontraktu, co uczyni ją wolnym zawodnikiem.

Kylian Mbappe chce jak najszybciej odejść z PSG

W międzyczasie okazało się, że klub wynajął farmę trolli, atakujących ludzi… związanych z klubem

Znana adwokat twierdzi, że daje to podstawy takiemu piłkarzowi, jak Mbappe, do zerwania kontraktu z paryżanami. Wówczas zawodnik mógłby odejść do nowej drużyny za darmo

Mbappe zerwie kontrakt z PSG? Klub atakował własnych pracowników w sieci

Kylian Mbappe zrzucił w minionym tygodniu prawdziwą bombę na Paris Saint-Germain. Pomimo tego, że Francuz przedłużył umowę zaledwie w maju, już żąda odejścia. Czuje się “oszukany”, a nawet “okradziony”. Pomimo kontrowersyjnych zachowań, nie ulega wątpliwości, że mistrz świata z 2018 roku budzi ogromne zainteresowanie na rynku. Real Madryt, przynajmniej na ten moment, zdaje się nie brać udziału w wyścigu, ale z pewnością bacznie obserwuje sytuację. Z kolei najbardziej zdeterminowany do sprowadzenia 23-latka wydaje się na razie Liverpool FC. The Reds z pewnością nie mogliby jednak zaproponować piłkarzowi kwot zbliżonych choćby do pensji, jaką inkasował w stolicy Francji.

Mbappe ma jednak plan, jak odejść z Paryża, nie zmuszając nowego pracodawcy do licytacji z obecnym klubem. W tym samym tygodniu Mediapart ujawnił, że PSG zleciło zewnętrznej agencji stworzenie farmy trolli na Twitterze. W głównej mierze ataki skierowane były w dziennikarzy, ale też piłkarzy – w tym w Mbappe. RMC Sport zapytało o tę sprawę znaną adwokat.

– Jeśli zostanie to udowodnione i przypisane pracodawcy, moim zdaniem dowody będą wystarczające, by zerwać kontrakt – powiedziała Tatiane Vassine.

Jeśli Francuz zerwałby umowę z Paris Saint-Germain, z pewnością byłoby to ogromne medialne wydarzenie. Sam piłkarz zyskałby zaś całkowitą dowolność w kwestii doboru nowego klubu. Żaden z gigantów nie pozwoli sobie bowiem na niespróbowanie podpisania umowy z jednym z najlepszych piłkarzy swojego pokolenia. Zwłaszcza, jeśli nie będzie musiał negocjować z mistrzami Francji.

Mbappe rozgrywa bardzo udany początek sezonu. W 13 meczach na wszystkich frontach strzelił 12 bramek.

