Gracze Bayernu podczas sparingu z DC United

Bayern Monachium poinformował o kupnie Mathysa Tela. 17-letni napastnik rozegrał zaledwie dziesięć występów w pierwszej drużynie Stade Rennais, ale Bawarczycy zdecydowali się zainwestować w niego 20 milionów euro. Podpisał pięcioletni kontrakt.

Mathys Tyl został nowym zawodnikiem Bayernu Monachium

Utalentowany napastnik został w minionym sezonie najmłodszym debiutantem w historii Stade Rennais

17-latek kosztował Bawarczyków aż 20 milionów euro. Podpisał pięcioletni kontrakt

Bayern zainwestował w napastnika. 20 milionów euro na stole

Bayern Monachium poinformował o kolejnym dokonanym ruchu transferowym. Tym razem Bawarczycy nie postawili na gwiazdę światowego formatu, a na inwestycję w niezwykle utalentowanego prospekta. Podpisali bowiem pięcioletni kontrakt z Mathysem Tylem.

17-latek w minionym sezonie został najmłodszym debiutantem w historii Stade Rennais. Pobił tym samym rekord, należący do niedawna do Eduardo Camavingi. Tyl triumfował w niedawnych mistrzostwach Europy. Jako kapitan doprowadził kadrę Francji U17 do ostatecznego triumfu. Dał się poznać jako utalentowany snajper, choć nie strzelił ani jednej bramki w seniorskim zespole. Tym bardziej szokuje cena, jaką Bayern za niego zapłaci. Fabrizio Romano mówi bowiem o kwocie sięgającej 20 milionów euro. Portal Transfermarkt wycenia Tyla na dziesięć razy mniej.

– Bayern to jedna z najlepszych drużyn na świecie. Nie mogę doczekać się tego wspaniałego wyzwania i dam z siebie wszystko dla klubu. Rozmowy z Hasanem Salihamidziciem i osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji zrobiły na mnie duże wrażenie. Szybko zrozumiałem, że absolutnie chcę trafić do Monachium – powiedział w swojej pierwszej wypowiedzi w nowej roli 17-letni napastnik.

Nie wiadomo jeszcze, jak najbliższą przyszłość nowego nabytku widzą rekordowi mistrzowie Niemiec. Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że przy tak dużej inwestycji gracz często dostanie szansę na trenowanie z pierwszym zespołem.

