Rashford wciąż marzy o tym klubie. Liczy na ofertę latem

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford dalej chce do Barcelony

Marcus Rashford podczas zimowego okienka szukał nowego klubu. Jego przygoda z Manchesterem United dobiegła końca, gdyż Ruben Amorim odstawił go od kadry meczowej i reszty zespołu. Gwiazdor cieszył się dużym zainteresowaniem, ale kolejne ekipy rezygnowały z uwagi na kwestie finansowe. Media łączyły go z takimi potęgami, jak Milan, Borussia Dortmund czy FC Barcelona. Rashfordowi przypadła do gustu w szczególności ta ostatnia opcja – wyczekiwał oferty z Katalonii, lecz ta nie nadeszła. Ostatecznie wylądował na wypożyczeniu w Aston Villi.

Aston Villa może wykupić Rashforda za kwotę 40 milionów funtów. W tym momencie jest za wcześnie, aby przesądzać, czy faktycznie to zrobi. Na Villa Park Anglik stopniowo się odbudowuje, ale w dalszym ciągu nie gra na takim poziomie, do jakiego przyzwyczaił. Nie ma również tematu powrotu do Manchesteru United – przynajmniej dopóki jest tam Amorim. Jeśli Aston Villa nie zdecyduje się na wykup snajpera, będzie on musiał poszukać sobie nowego klubu.

Problemem może być jego dotychczasowa pensja. W Manchesterze United zarabia olbrzymie pieniądze i nikt mu podobnych nie zaoferuje. Jeśli obniży swoje oczekiwania, wówczas oferty powinny się pojawić. Rashford w dalszym ciągu marzy o dołączeniu do Barcelony, którą traktuje priorytetowo. Jeśli tylko się po niego zgłosi, na pewno tam trafi. W ostatnim czasie spekulowano na temat jego ewentualnych przenosin do Paris Saint-Germain.